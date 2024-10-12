大谷翔平・山本由伸 vs ダルビッシュ有 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月11日（金）（日本時間12日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 サンディエゴ・パドレス ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャース、パドレスともに2勝となり、ナショナル・リーグチャンピオンシップ進出に向けて行われるナショナル・リーグディビジョンシリーズ第5戦が間もなく開催される。 4年ぶりのナショナル・リ}