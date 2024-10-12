サッカー日本代表 PHOTO:Getty Images サッカー日本代表が2026年ワールドカップ（W杯）アジア最終予選で、サウジアラビア代表とのアウェイ戦を制して3戦全勝でC組首位をキープした。 10月10日（日本時間11日未明）、日本はMF鎌田大地（クリスタルパレス）とFW北川航基（ナイメヘン）のゴールでサウジアラビアに2-0の勝利を収め、ジッダで4戦目にして初勝利をマーク。鬼門を突破して勝ち点を