来週の米主要企業決算決算本格化 *は金融株（）は予想1株利益、単位:ドル 15日（火） ユナイテッドヘルス（7.00） ジョンソン＆ジョンソン（2.17） バンカメ*（0.76） ゴールドマン*（7.21） シティグループ*（1.31） ユナイテッド航空（3.09） ウォルグリーン（0.36） 16日（水） モルガン・スタンレー*（1.60） アルコア（0.25） 17日（木） トラベラーズ*（3.69