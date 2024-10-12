来週の主な予定英消費者物価指数ECBに米小売売上高ウォラーFRB理事日銀「市場調節に関する意見交換会」 ・日銀が16日に「市場調節に関する意見交換会」開催、市場参加者と最近の金融市場動向などについて意見交換する ・英消費者物価と週平均賃金ベイリー総裁はインフレ鈍化続けば、利下げ「もう少し積極的かつ大胆」になれると発言 ・中国GDPに住宅販売価格、小売売上高が発表される弱い内容となれ