大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年10月11日（金）（日本時間12日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 サンディエゴ・パドレス ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースとパドレス、ともに2勝を挙げて迎えたナショナル・リーグディビジョンシリーズ第5戦のスターティングメンバーが発表された。 第4戦で大勝したドジャースはフリーマン（35）がスタメンに復帰し、ム&#125