７日からの週は、１０月に入ってからのドル高の流れが継続している。主に米金融政策への思惑で動いている。直近米ＦＯＭＣでは５０ｂｐ利下げは予防的な措置であり、今後は通常ペースの２５ｂｐ利下げを続けることが示唆された。今週の米ＦＯＭＣ議事録でも数名の２５ｂｐ利下げ主張メンバーがいたことが判明している。また、先週末の米雇用統計が予想外の強さを示したことが、市場での大幅利下げ観測を霧散させた。