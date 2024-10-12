フリーアナウンサーの徳光和夫さんが１２日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組には、９１歳のフリーアナウンサー志生野温夫アナがゲスト出演。志生野アナは、１９５６年に日本テレビ入社。プロ野球、ゴルフなどスポーツ実況。７２年の退社後はフジテレビ系で放送された全日本女子プロレスの実況などで活躍した。現在、話題となっているダンプ松