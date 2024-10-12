◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦ドジャース―パドレス（2024年10月11日ロサンゼルス）2勝2敗で並ぶドジャースとパドレスの地区シリーズは11日（日本時間12日）、突破をかけた第5戦がドジャースタジアムで行われる。パドレスはダルビッシュ有投手（38）が、ドジャースは山本由伸投手（26）がそれぞれ先発。ポストシーズン（PS）史上初の日本投手の先発対決など、大注目の運命の一戦となる。ドジャースの大谷翔平投手（30）は