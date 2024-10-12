金沢市は１０日、「金沢マラソン２０２４」を実施する２７日が衆院選の投開票日となったことを受けて、投票所の周辺にあるコース上の交差点２０か所をマラソン開催中も横断できるようにすると発表した。交通規制が有権者の妨げとならないように、ランナーにも理解を求める。マラソン開催日と、衆院選投開票日が重なるのは２１年に続き２度目。今年は市内の投票所８１か所のうち、２６か所がコースの沿道に位置する。投票所によ