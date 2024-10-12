©ABCテレビ 地球に文明が誕生し1万年。 長い歴史の中で、富を巡る幾多の争いが繰り広げられた。そしていつの時代も権力者たちは、得た富を秘かに隠し続けてきた。今、新たなる宝探しの幕が上がる！ 大人たちが本気で挑む、伝説の大富豪が隠した100万円大争奪戦バラエティ番組「真夜中の遊園地で宝探しなんて聞いてない」10月15日(火)よる11時17分から放送決定！（ABCテレビ） ゲームマスターのユース・K