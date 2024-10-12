【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「尻相撲の花、咲かせたい」（大橋和也） なにわ男子が自分たちの知力、体力、個々の能力を結集し、“逆転”をテーマに毎週様々な企画に全力でチャレンジする『なにわ男子の逆転男子』。10月12日の放送では、『第1回尻相撲ザ・トーナメント』を開催。 なにわ男子のメンバーに加え、Aぇ! groupの正門良規、筋肉自慢の横川尚隆らも参戦し、“尻相撲”の栄えあるナン