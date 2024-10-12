Image: Hallelujah Inc. こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ポケットが膨らんで格好悪い、財布の重みでバッグが肩に食い込む…こうした負担は、財布を最小化することで解消するかもしれません。「TIDY pocket」なら、1cmの薄さと30gの軽さを実現。こんなに極小なのに、必要なカードやお札、小銭はしっかり収まります。ミニマルなデザインと機能