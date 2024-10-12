今日からセ、パのCSが開幕。パのファーストSは、今季2位の日本ハムが本拠地のエスコンフィールドで3位のロッテと対戦する。日本ハムがプレーオフ、CSにファーストSから出場するのは18年以来7度目。過去6度のうち、ファーストSを突破したのは2度あり、08年（当時は第1S）がオリックスに2連勝、14年はオリックスに2勝1敗でファイナルSに勝ち進んだが、ともにシーズン3位からの出場だった。今回のように2位で出場したケースでは11