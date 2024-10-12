2024年9月、タイ・バンコクで記者会見するペートンタン首相（ロイター＝共同）タイで2024年9月、タクシン元首相の次女ペートンタン氏（38）率いる新政権が発足した。セター前首相の8月の失職を受けた緊急登板で、王室や国軍と近い保守勢力と対立の火だねがくすぶる。タクシン派「タイ貢献党」が軸となる連立は維持したが、陸軍出身の実力者を排除して政権基盤に亀裂が入り、不安な船出となった。（共同通信バンコク支局＝伊藤元