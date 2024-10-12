今年のノーベル平和賞に日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）が選ばれた11日、兵庫県内でも喜びの声が上がった。県原爆被害者団体協議会（県被団協）顧問の岡辺好子さん（95）=宝塚市=は「本当に幸せ。生きてて良かった。世界中の人に被団協のこと、『核兵器は持ってはいけない』ということを知ってもらえる」と喜んだ。岡辺さんは、広島女学院高等女学校（当時）に通っていた15歳の時、広島市内の自宅で被爆した。爆心