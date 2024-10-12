いよいよ12日に『2024 パーソルクライマックスシリーズ パ』ファーストステージが開幕。レギュラーシーズンを3位で終えたロッテは、敵地・エスコンフィールドで2位・日本ハムと、ファーストステージを戦う。この戦いを勝ち抜くと、リーグ優勝したソフトバンクとのファイナルステージが待っている。ロッテは大事な初戦、チーム最多の12勝を挙げた小島和哉ではなく、今季自身初の2桁10勝をマークした佐々木朗希が先発する。佐々