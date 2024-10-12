デビュー戦を楽勝したマックアルイーン(牡2、美浦・木村哲也厩舎)が、日曜京都8Rのもみじステークス(2歳・オープン・芝1400m)で2連勝を狙う。 マックアルイーンは父Blue Point、母Euthenia、母の父Winker Watsonの血統。父は18～19年の英G1・キングズスタンドSを連覇するなど、G1を4勝したトップスプリンター。20年から種牡馬となり、早くもG1馬を送り出している。馬名は「父の出