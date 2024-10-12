【モデルプレス＝2024/10/12】女優の兒玉遥（こだま・はるか／28）に、モデルプレスがインタビュー。2019年にHKT48から卒業し、現在放送中の連続テレビ小説「おむすび」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）に出演するなど活躍しているが、アイドル時代にはうつ病を患った経験が。公表に至ったきっかけや当時のことを赤裸々に語ってもらった。＜後編＞【写真】兒玉遥、運転免許証が“可愛すぎる”と話題◆兒玉遥、うつ病で2度休養