寿司屋で「うわっ、お寿司がタバコ臭い！！」→ さらに、大将の【最悪な対応】に「二度と来ません」ftn-fashion trend news-

お寿司がタバコ臭い…大将の最悪な対応に「この店は二度と来ない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ある女性が同僚と行った寿司屋で、お寿司から強烈なタバコの臭いがしたそう
  • 大将に「手を洗ってもらえますか？」とお願いしても強気な態度で返すばかり
  • 店を出た後、女性と同僚は「もうこの店には二度と来ないだろうね」と話した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. ノーブラ系YouTuber ついにBAN
  2. 2. 解散した尼神インター 2人の現在
  3. 3. 斉藤慎二 徹底抗戦する方針か
  4. 4. 一生に一回? 関東でオーロラ観測
  5. 5. 緊急入院...三上アナ急死の真相
  6. 6. 松丸友紀 ラブラブ2ショット披露
  7. 7. 横山裕「1日1食同じ物たべてる」
  8. 8. 筧美和子 熱愛報道の相手に言及
  9. 9. Hiroの喫煙者嫌悪に「うるせぇ」
  10. 10. 大谷にまさかの反旗 投稿が波紋
  1. 11. ワクチン 中傷殺到し接種中止に
  2. 12. 後輩に配慮なし 近藤真彦に怒り
  3. 13. ひろゆき氏「東京は地獄と化す」
  4. 14. ひろゆき氏に法的措置 主張一転
  5. 15. 消えた斉藤 懲役5年以上の可能性
  6. 16. 赤西仁のMステ途中帰宅 非難殺到
  7. 17. ヨーカドーネット宅配撤退し悲鳴
  8. 18. 変態鬼畜野郎 キモいカフェ社員
  9. 19. 三上アナ葬儀 後輩アナが悲しみ
  10. 20. 斉藤におたけブチギレ? 納得理由
  1. 1. 一生に一回? 関東でオーロラ観測
  2. 2. ワクチン 中傷殺到し接種中止に
  3. 3. ヨーカドーネット宅配撤退し悲鳴
  4. 4. ナンパで韓国遠征 性行為盗撮か
  5. 5. 進次郎氏が告発握り潰した 証言
  6. 6. 尻尾巻いて逃げた 石破氏に失望
  7. 7. 医療ミス 胃に人工肛門を造設か
  8. 8. 愛子さま公務 熱烈歓迎に笑顔
  9. 9. 日本看護倫理学会 公式Xを全削除
  10. 10. 日本のノーベル平和賞 BBCも速報
  1. 11. 36歳が…Xで休職者を公開侮辱
  2. 12. 園児と交流 愛子さまの仕草感激
  3. 13. 日本のノーベル平和賞 50年ぶり
  4. 14. 男性に好意 手術を決行も絶望
  5. 15. 美浦トレセン 調教助手2人を逮捕
  6. 16. 小麦粉 ダニが爆増する保管方法
  7. 17. 死亡男性 鹿の角心臓刺さったか
  8. 18. 保育士の男 複数男児に性暴行か
  9. 19. 首切断 被告を2回目の精神鑑定へ
  10. 20. 練馬強盗事件 実行役の17歳逮捕
  1. 1. ひろゆき氏名言 小学校で禁止令
  2. 2. 佳子さま 英語力の急成長に驚き
  3. 3. ノーベル平和賞「日本被団協」に
  4. 4. 被団協「ほんとにうそみたい」
  5. 5. 杉田水脈氏ら3人 比例出馬を辞退
  6. 6. 愛子さま覚醒か 関係者驚きの声
  7. 7. 元兵庫知事に身の危険? 不安の声
  8. 8. 広告に批判 Doveがまさかの回答
  9. 9. 衆院選で「偽情報への対応」要請…総務…
  10. 10. 杉田水脈議員 自民公認外される
  1. 11. 【詳報】「強制連行があったとするマグ…
  2. 12. ひろゆき氏 賠償金を支払いへ
  3. 13. ベットで旧ジャニに夢中…夫憤慨
  4. 14. 非公認の議員「いい加減にしろ」
  5. 15. 知床岬基地局、計画断念を表明＝携帯向…
  6. 16. 男女で肝試しも 悠仁さまが合宿
  7. 17. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  8. 18. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  9. 19. 自民北海道連が大地と選挙協力、複数の…
  10. 20. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  1. 1. 顔に多数の腫瘍 退店求められる
  2. 2. 世界最長寿の28歳が死去 早老症
  3. 3. ノーベル文学賞受賞者 会見なし?
  4. 4. 米で約4500tの肉回収 汚染の恐れ
  5. 5. 韓国が領空侵犯か 北が重大声明
  6. 6. 米政権 トランプ氏勝利なら激変?
  7. 7. 全身麻痺YouTuber涙の結婚 韓国
  8. 8. 米にハリケーン上陸「大惨事」
  9. 9. ウクライナ 露は核の脅しやめろ
  10. 10. コアラの不思議な行動 豪で珍事
  1. 11. ネス湖で謎の物体「寒気がした」
  2. 12. 27歳息子の遺体を2カ月自宅に 米
  3. 13. 英国王がUFOを操縦? 目撃者証言
  4. 14. 尹氏 日本人拉致への関心に期待
  5. 15. ノーベル文学賞 賞金は非課税に
  6. 16. 韓江氏の本が有害図書? 再び注目
  7. 17. ヘリ墜落 豪パイロット多量飲酒
  8. 18. マスク氏宣言 宇宙人の証拠即Xへ
  9. 19. 避難命令 犬を柱に繋ぎ置き去り
  10. 20. 被団協が平和賞 委員長が謝意
  1. 1. ひろゆき氏「東京は地獄と化す」
  2. 2. イケメンに1000万円詐取され嗚咽
  3. 3. ローソン&ファミマ セブンと明暗
  4. 4. 早期退職3000万円 半年で大後悔
  5. 5. 「PS5」値上げ 客離れ進む懸念も
  6. 6. 大谷の真似 解説クビになった訳
  7. 7. セブン株が下落 決算の不振要因?
  8. 8. 牛丼店の深夜料金 不満の声続出
  9. 9. 寿命vs経済 真逆の日米幸せは
  10. 10. 廃墟買って大改装 驚きの結果に
  1. 11. 日本人のなれ合い 将来に危機感
  2. 12. 世界ブランド価値 Apple12年首位
  3. 13. ファミマ アイスコーヒー値上げ
  4. 14. ゆうちょ顧客不正流用 155万人分
  5. 15. ホンダ 初のEV専用工場が稼働
  6. 16. カシオ 攻撃受け情報漏えいか
  7. 17. 決断力低い日本人 金を稼ぐには?
  8. 18. 「お客様の声」店員に強烈な苦情
  9. 19. テスラ「AI無人タクシー」を披露
  10. 20. 子が不登校に繋がる父親の共通点
  1. 1. 変態鬼畜野郎 キモいカフェ社員
  2. 2. なぜか女性が好むおじさんの特徴
  3. 3. iPhone工場で働く台湾人拘束 中
  4. 4. ナンバープレート 政治観も監視
  5. 5. 年額7000円越えの壁紙アプリ登場
  6. 6. iPhone 16 Plus、手が小さくても問題な…
  7. 7. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正…
  8. 8. REALFORCEの小型テンキーレス版「REALF…
  9. 9. ついにYouTubeの「広告スキップボタン…
  10. 10. 「Your Daily Hero」がテーマ！Xiaomi…
  1. 11. 東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電…
  2. 12. 「#ワークマン女子」オープンへ
  3. 13. YouTubeが「スキップボタンは削除して…
  4. 14. 最愛の息子が“生きる屍”に　『ぼくの…
  5. 15. JR東海、東海道新幹線に次世代架線を導…
  6. 16. セキュリティーリーダーが次に注目する…
  7. 17. 「これがメインでも全然ストリ&#12540;…
  8. 18. Netflixが月額料金を値上げ
  9. 19. 決済サービスのStripeが2024年10月から…
  10. 20. NTTがMay Mobilityと自動運転の普及に…
  1. 1. 大谷にまさかの反旗 投稿が波紋
  2. 2. 天心 熱愛報道についてコメント
  3. 3. 菜七子引退 闇が深すぎる競馬界
  4. 4. アロン 五輪のルーレット笑った
  5. 5. ド軍は勝利も…大谷の激怒を推測
  6. 6. 大谷と再契約できず エ軍の理由
  7. 7. 菜七子の虚偽申告 本当は通話か
  8. 8. 菜七子は再処分? 師匠の発言波紋
  9. 9. JRA 藤田菜七子の引退を正式発表
  10. 10. 日本時間は? 米識者も異例の注目
  1. 11. 大谷妻がかわいい 奥様会に反響
  2. 12. バレー高橋藍 人気旧ジャニ越え?
  3. 13. 中嶋監督 ハムで指揮執る可能性
  4. 14. 本田圭佑 サウジ戦の日程勘違い
  5. 15. 卓球の早田ひな 腕のけがが再発
  6. 16. 無料とかどう? 篤人氏がDAZNに
  7. 17. トヨタ F1へ事実上の再参入発表
  8. 18. 大谷ユニ着用 女優の応援姿話題
  9. 19. 菜七子 大泣きしながら引退届
  10. 20. 第5戦 由伸とダルの投げ合いに
  1. 1. 解散した尼神インター 2人の現在
  2. 2. 斉藤慎二 徹底抗戦する方針か
  3. 3. 緊急入院...三上アナ急死の真相
  4. 4. 松丸友紀 ラブラブ2ショット披露
  5. 5. 筧美和子 熱愛報道の相手に言及
  6. 6. 横山裕「1日1食同じ物たべてる」
  7. 7. Hiroの喫煙者嫌悪に「うるせぇ」
  8. 8. 後輩に配慮なし 近藤真彦に怒り
  9. 9. ひろゆき氏に法的措置 主張一転
  10. 10. 消えた斉藤 懲役5年以上の可能性
  1. 11. 赤西仁のMステ途中帰宅 非難殺到
  2. 12. 三上アナ葬儀 後輩アナが悲しみ
  3. 13. 斉藤におたけブチギレ? 納得理由
  4. 14. 広瀬アリス 激変釈明も心配の声
  5. 15. 一番面白かった月9 徹底討論
  6. 16. 東出 結婚は「急でした」明かす
  7. 17. 人気漫画家が黒人差別? 謝罪へ
  8. 18. 嫌すぎ 指原の同僚イジりに批判
  9. 19. マリウス葉氏 激変の近影に騒然
  10. 20. アキ子に殴られ首めり込んだ芸人
  1. 1. 32歳10児の母 11人目の性別発表
  2. 2. 家購入の直後 夫が妻をフル無視
  3. 3. 50代で12kg減 髪抜け爪ボロボロ
  4. 4. 夫が許せない「妻のNG行動」
  5. 5. ワークマンとUNIQLO シャツ比較
  6. 6. 女優の紙コップ欲しい 迷惑中年
  7. 7. 交際後に態度が変わる男性の心理
  8. 8. 新卒女子に惚れた上司 仰天発言
  9. 9. 寿司が臭い…店員の最悪な対応
  10. 10. 自称サバサバ女子が撃沈した一言
  1. 11. 男性から注目される趣味3選
  2. 12. 超遅刻魔の親友 理由に信頼失う
  3. 13. 「元カノの今」知った男性の後悔
  4. 14. 1000円オフのUNIQLO 脚長効果高
  5. 15. 会った日にホテル 41歳の婚活
  6. 16. 浮気されて「男性不信」克服方法
  7. 17. FURFUR×HEINZ 初コラボ商品登場
  8. 18. 夫に何を バツイチ姉と絶縁決意
  9. 19. ママ友の欲しがり激化 背筋凍る
  10. 20. 終わった…黒歴史確定した恋愛

このページの上へ

x