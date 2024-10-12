【専門家の目｜栗原勇蔵】22歳MF藤田が「経験を積んでいけば面白い未来になる」日本代表は現地時間10月10日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第3節でサウジアラビアと対戦し、2-0で勝利した。主将の遠藤航は所属先のイングランド1部リバプールで不遇の時を過ごしているが、元日本代表DF栗原勇蔵氏は「特に不安なところは見えなかった」と指摘しつつ、代わりの選手も育てないといけないと太鼓判を押す選手を