前日会見から豪華な食事を用意、日本のメディアにも振る舞われた「アウェーの洗礼」も覚悟していたが、どこか拍子抜け感も否めない空気感だった。サッカー日本代表は現地時間10月10日、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選でサウジアラビアに2-0で勝利。過去3戦全敗だった鬼門のジッダで初勝利を掴んだ。一方、ピッチの外でのサウジアラビアの本気度も伺えた。中東でのアウェー戦と言えば、勝利のためならありとあらゆる