仙台六大学野球秋季リーグ戦の最終節が１２日から行われ、優勝の可能性が残る東北福祉大と仙台大が直接対決する。２季ぶり７７度目の優勝を目指す福祉大は、リードオフマンの西村彰浩外野手（４年＝聖望学園）が“１０戦全勝”でのＶへ意欲。２季連続１１度目の優勝を狙う仙台大は、４番に座る平川蓮外野手（３年＝札幌国際情報）が絶対条件の２連勝へ気合を入れた。優勝校は明治神宮大会東北地区代表決定戦（２６、２７日・ヨー