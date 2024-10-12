劇団四季は１１日に仙台市内で、２０２５年５月６日から東京エレクトロンホール宮城（仙台市）で上演するミュージカル「キャッツ」の制作発表会を行った。８月２０日までのロングラン公演で、仙台では１３年以来、１２年ぶり３度目の上演。作中曲の「メモリー」を披露したグリザベラ役・木村智秋は「多くのお客様を魅了してきた『キャッツ』をぜひ仙台の皆様にも体感していただければと思います」とコメントした。逆境に負けず