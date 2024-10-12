食楽web ●地元の人や料理人も買い付けに行く、北海道函館市にある『はこだて自由市場』。イカ釣り体験や海鮮丼を食べてきました。 函館市には朝市が3か所、函館駅前にある「函館朝市」、函館駅から徒歩15分ほどの所にある『はこだて自由市場』、函館駅と五稜郭公園のちょうど中間地点にある「中島廉売」があります。 雑誌やテレビでは「函館朝市」がよく取り上げられ観光客も大勢いますが、地元の人は『はこだて自由市場』