ボーイズグループリアリティサバイバル番組『Re:Born』第3話にて、デビュー5年目のDKBが、参加への切実な思いを明かした。【映像】「ベテランの風格」崖っぷちアイドルグループ『Re:Born』は、韓国で既にデビューを経験したK-POPボーイズグループ12組が、日本デビューをかけて真剣勝負を繰り広げる番組。AIMERS、BeMAX、BXB、DIGNITY、DKB、DXMON、EASTSHINE、E’LAST、L5ST、WAKER、WEUS、XODIACが出演しており、『PRODUCE 10