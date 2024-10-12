鳴かずに手作り、リーチとツモ。得意のスタイルでまずは1勝だ。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月11日の第1試合はTEAM雷電・黒沢咲（連盟）が接戦のオーラスにレア役・嶺上開花を含む満貫で、華やかな逆転勝利を収めた。昨年、個人成績で33位と沈んだ“セレブ”のリベンジはここから始まるか。【映像】黒沢、嶺上開花の劇的逆転サヨナラ弾この試合は東家から黒沢、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、