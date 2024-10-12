「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース−パドレス」（１１日、ロサンゼルス）パドレスのダルビッシュ有投手が、２０１８年９月に胃がんのため４１歳で他界した山本ＫＩＤ徳郁さんのＴシャツを着用して球場入り。ＭＬＢ公式Ｘがその模様を公開した。第２戦でドジャース打線を７回１失点に抑えたダルビッシュ。試合後の会見では山本ＫＩＤさんの姿がプリントされたＴシャツを着用して臨んだ。米メディアの注目を集め、質問が