中間持ち株会社のヨーク・ホールディングスを設立、スーパー事業以外もセブン＆アイHDから切り離す（撮影：梅谷秀司）セブン＆アイ・ホールディングス（HD）は10月10日、2025年2月期第2四半期（2024年3〜8月期）決算説明会を開き、先週来、報じられてきた構造改革案の全容を発表した。詳細は以下のようなものだ。10月11日にセブン＆アイHDの完全子会社として、中間持ち株会社のヨーク・ホールディングスを設立する。2025年2月下旬