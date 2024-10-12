現役競走馬ドウデュースの撮り下ろし写真集が11月22日に発売が決まった。武豊騎手と共に日本ダービーや有馬記念を制した実力馬であり、2024年の人気投票では23万8367票を獲得し、歴代最多の支持を集めた。写真集では、普段見られないドウデュースの姿を捉えた特別なカットが満載。【宝塚記念レース回顧】 1番人気ドウデュースは何故…道悪の適性の差が勝負を分けたか宮澤正明氏が撮影撮影を担当するのは、皇室の献上馬「神馬」