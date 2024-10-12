結婚・出産への経済的不安昨今「少子化」が深刻な問題となっている。その背景として結婚に至るカップルも減少傾向にあるという。厚生労働省の調査によると2023年の出生数（速報値）は、前年から5.1%減の75万8631人となり、その数は8年連続で減り続け、今回は過去最少と悪化の一途をたどった。婚姻数も48万9281組で戦後初めて50万組に届かず、前年に比べ3万組以上減少したのだ。バブル崩壊後、若者の賃金が上昇しなかったことで、結