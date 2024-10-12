12日午前7時35分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県中通りで、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮城県の岩沼市と亘理町、福島県の二本松市、田村市、玉川村、小野町、いわき市、相馬市、川内村、大熊町、双葉町、葛尾