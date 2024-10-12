お笑い芸人の藤井隆さんとタレントの井上咲楽さんが司会を務めるABCテレビの「新婚さんいらっしゃい！」。明日13日の放送では、パリ五輪ウエイトリフティング日本代表の村上英士朗選手が登場します！村上選手は男子で最重量の102kg超級に出場し、オリンピック初挑戦ながらも堂々たるパフォーマンスで会場を大いに盛り上げました。【写真】「かわいい彼女の写真を残しておきたい」と作成した“妻の写真集”体重140kgの村上選手。