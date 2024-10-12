テレビ朝日系アニメ「ドラえもん」のドラえもん役などで知られる、俳優・声優の大山のぶ代（おおやま・のぶよ）さん（本名・山下羨代＝やました・のぶよ）が、9月29日午後4時23分、老衰のため都内の病院で死去した。90歳だった。11日に所属事務所が公表した。13年に認知症を発症し、1人で介護していた夫の俳優砂川啓介さん（17年に80歳で死去）が15年に公表後は、老人介護施設に入所。近年は老衰による体調不良で入退院を繰り返し