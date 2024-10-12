「カジサック」ことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女で、「かんちゃん」ことモデルの梶原叶渚（かんな）が１１日までに自身のインスタグラムで自撮りショットをアップした。「ｔｉｋｔｏｋのエフェクト爆盛れ」とコメントし、幼げな雰囲気が漂う“バブみ”の強い自撮りショットを投稿。前髪をあげたアップショットを複数枚シェアした。この投稿にファンからは「なんだかいつもお姉さんっぽいけど今日は赤ちゃんみ