毎週土曜よる7時56分より日本テレビ系にて放送、有働由美子と松下洸平がお送りする「with MUSIC」。今日10月12日（土）はよる7時から2時間スペシャルを放送。見どころを紹介！デビュー30周年を迎える、日本を代表するロックバンド GLAYは「with MUSIC」初パフォーマンス。豪華6曲のスペシャルライブをお届け！1998年度のオリコン年間シングルランキングで1位を獲得した名曲「誘惑」と1999年にリリースした「サバイバル」をロックメ