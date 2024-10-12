実戦形式の投球練習を行うタイガース・前田＝クリーブランド（共同）【クリーブランド共同】米大リーグでガーディアンズとの地区シリーズの出場選手登録から外れているタイガースの前田健太は第5戦を翌日に控えた11日、敵地クリーブランドで実戦形式の投球練習を行った。ア・リーグ優勝決定シリーズ進出や負傷者が出た場合を想定しての調整で、打者4人に17球を投げ安打性の当たりは許さなかった。ポストシーズンに入ってから実