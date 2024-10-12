はんざき朝未による人気コミックスを実写化したドラマ『無能の鷹』は、有能オーラが半端ないのに圧倒的無能というヒロイン・鷹野ツメ子を中心に展開していく超・脱力系お仕事コメディ。鷹野を演じるのは、テレビ朝日ドラマ初主演となる菜々緒だ。10月11日（金）に放送された第1話では、無能すぎる新入社員・鷹野ツメ子（菜々緒）がさっそく社内で“クビ”を検討される事態に…。しかし鷹野はまったくダメージを受けておらず、“ポ