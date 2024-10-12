※2024年4月撮影トップ画像は、富士見ヶ丘通りから東に入って200メートルちょっと、浴風会の広大な敷地の北西角に出ました。そのまま東に歩きます。右の木々は浴風会。※2024年4月撮影浴風会正門です。東大の安田講堂を手がけた内田祥三（うちだよしかず）氏等の設計による本館が見えます。1926年（大正15年）の建築。浴風会の沿革･歴史はこちら(URL)をご覧ください。※2024年4月撮影広大な敷地の案内。中学生時代、筆者はY君と敷