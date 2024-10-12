＜10月11日のストップ高銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2157) コシダカＨＤ 東証プライム [ 1,133.0 | +15.25% ] (3267) フィルＣ 東証スタンダード [ 740.0 | +15.62% ] (3384) アークコア 名証ネクスト [ 609.0 | +5.36% ] (3779) Ｊエスコム 東証スタンダード [ 139.0 | +9.44% ] (38