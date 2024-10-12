＜10月11日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1398) ＳＭＤリート 東証ETF [ 1,746.0 | -0.22% ] (1488) ｉＦＲＥＩＴ 東証ETF [ 1,756.0 | -0.17% ] (1660) ＭＸ高利Ｊリ 東証ETF [ 9,576.0 | -0.20% ] (2354) ＹＥデジタル 東証スタンダード [ 724.0 | +1.2