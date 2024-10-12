＜10月11日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,605.80（+224.91） 高値：39,668.93 安値：39,415.26 ■東証プライム 値上がり銘柄数：502 値下がり銘柄数：1,086 横ばい銘柄数：54 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,706.20（-6.47） 出所：MINKABU PRESS