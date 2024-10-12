＜10月11日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1434) ＪＥＳＣＯ 東証スタンダード [ 695.0 | -0.57% ] (1783) ファンタジス 東証スタンダード [ 39.0 | -4.87% ] (1811) 銭高組 東証スタンダード [ 3,405.0 | +0.59% ] (1887) 日本国土開発 東証プライム [ 486.0 &#