＜10月11日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1414) ショーボンド 東証プライム [ 5,617.0 | -0.46% ] (1443) 技研ＨＤ 東証スタンダード [ 199.0 | 0.00% ] (146A) コロンビア 東証スタンダード [ 3,425.0 | -2.56% ] (1543) 純パラ信託 東証ETF