＜10月11日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (184A) 学びエイド 東証グロース [ 705.0 | -10.75% ] (189A) ＤＭカンパニ 東証グロース [ 885.0 | +2.78% ] (2157) コシダカＨＤ 東証プライム [ 1,133.0 | +15.25% ] (2218) 日糧パン 札証 [ 2