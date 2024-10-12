ダービージョッキー大西直宏が読む「３連単のヒモ穴」――３歳「牝馬三冠」の最終戦、ＧＩ秋華賞（京都・芝2000ｍ）が10月13日に行なわれます。同レースではどういった点が見どころになるのでしょうか。大西直宏（以下、大西）秋華賞は、３歳牝馬たちの"成長"が顕著に表われるレースです。ここ数年の勝ち馬の多くは、春のＧＩオークス（東京・芝2400ｍ）時と比較して、馬体重が10kg以上増えています。夏の間にどれだけ成長できたか