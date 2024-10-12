俳優、アーティストとしての活動はもちろん、今年は『with MUSIC』（日本テレビ系／毎週土曜19時56分）でアーティストナビゲーターを務めるなど、活躍の幅をさらに広げている松下洸平。10月12日にスタートする新ドラマ『放課後カルテ』（日本テレビ系／毎週土曜21時）では、地上波ドラマ単独初主演という新たな挑戦が始まる。“超偏屈な学校医”というこれまでのイメージとは異なるキャラクターを演じる松下に、作品への思いや俳