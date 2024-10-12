畑芽育が主演する映画『うちの弟どもがすみません』より、胸キュンシーン連発の最新予告映像と、おうち感満載のポスタービジュアルが解禁された。【動画】イケメン×クセ強な弟たちに囲まれ、畑芽育が困り顔？映画『うちの弟どもがすみません』本予告本作は、シリーズ累計発行部数240万部突破のオザキアキラによる同名少女コミックを映画化したゼロ距離ラブコメディー。畑が主演を務め、HiHi Jetsの作間龍斗、美 少年の那須