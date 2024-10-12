お笑いタレントのやす子が１１日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話ＳＰ」（金曜・この日は午後９時）に出演した。最近の自分の置かれた状況について、俳優・東出昌大を前に「東出さんの前で申し訳ない話なんですけど、自分、好感度が高いんですね」と話し出したやす子。「やっぱり、（２４時間テレビの）マラソンだとか、いろいろなバックボーンが出てしまってから、ちょっとロケすると、『いい子だね、かわいいね』み