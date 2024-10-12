◆米大リーグ・地区シリーズ第５戦ドジャース―パドレス（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。勝利したチームがメッツとのリーグ優勝決定シリーズ進出。勝てば天国、負ければ地獄の大一番となる。先発はドジャースが山本由伸投手（２６）、パ