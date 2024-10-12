映画『若き見知らぬ者たち』で総合格闘家役を演じた俳優、福山翔大（左）と、UFC世界ランカーの平良達郎10月11日より全国公開の映画『若き見知らぬ者たち』で総合格闘家役を演じた俳優、福山翔大と、同12日にアメリカで試合に臨む無敗のUFCファイター、平良達郎のスペシャル対談（全3回の3回目／1回目・2回目はこちら）。【写真】『若き見知らぬ者たち』のリアルすぎる試合シーンなんの前触れもなく殺される兄・風間彩人（磯村勇斗